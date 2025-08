Jovem é encontrada morta após encontro marcado por aplicativo

Compartilhar no facebook

Crédito: arquivo pessoal

Uma jovem de 22 anos foi encontrada morta na última sexta-feira (1º) dentro da própria casa, no bairro Jardim Cristo Redentor, em Ribeirão Preto (SP). O caso está sendo investigado como latrocínio — roubo seguido de morte.

De acordo com o boletim de ocorrência, o corpo da vítima, identificada como Karina Cristina Queiroz, foi localizado por uma amiga que também morava no imóvel. Ela relatou que Karina havia marcado um encontro com um homem por meio de um aplicativo de namoro. O visitante teria chegado por volta das 16h50. Sem conseguir contato após o horário combinado, a amiga retornou à residência e encontrou a jovem sem vida.

O corpo apresentava marcas no maxilar esquerdo, possivelmente causadas por disparo de arma de fogo. Além disso, foram levados o celular da vítima e as chaves da casa. A Polícia Científica encontrou fios de cabelo na cama, o que pode indicar que houve luta corporal antes da morte.

A Polícia Civil segue investigando o caso e busca identificar o autor do crime.

Com informações do QRU News

