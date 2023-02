Prefeitura de Itirapina sobe o preço da entrada ao Broa durante o Carnaval

Portaria do Broa - Crédito: divulgação

O Carnaval se aproxima e quem pretende passar os dias de folia na represa do Broa vai pagar mais caro para ter acesso ao balneário.

A prefeita Dona Graça publicou um decreto no Diário Oficial do município no dia 3 de fevereiro reajustando os valores pagos pelos turistas.

A justificava do reajuste é que se tratando de um feriado prolongado, o balneário Santo Antônio recebe um grande número de turistas que causa inúmeros transtornos, gerando dificuldades ao município para oferecer infraestrutura adequada aos frequentadores, principalmente no que se diz respeito a segurança. Diz ainda o decreto que o grande número de pessoas no local pode acarretar danos ao meio ambiente.

Por outro lado, moradores e proprietários de imóveis do balneário entraram em contato com o São Carlos Agora reclamando do aumento, já que segundo eles, a medida dificulta a vida de familiares e visitantes que pretendem passar dias de folga no local.

Os novos valores entram em vigor às 6h de quarta-feira (15) e permanecem até às 18h da próxima quarta, 22.

Confira a nova tabela:

Motocicletas e motonetas- R$ 40,00

Carros de passeio e caminhonetes – (até 5 passageiros) R$ 100,00

Veículos de passeio e caminhonetes com reboque para embarcação – R$ 200,00

Peruas Kombi, vans e similares de turismo – R$ 600,00

Caminhões e tratores com reboque, carrocerias, baú ou caçambas – R$ 400,00

Micro-ônibus – R$ 1.200,00

Ônibus – R$ 2.000,00

Reboque – R$ 160,00

Leia Também