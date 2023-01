Prefeitura de Ibaté recupera erosão da Totó Pessente em tempo recorde e libera trânsito

SIGA O SCA NO

Via de acesso havia sido interditada devido uma erosão por conta das chuvas - Crédito: Divulgação

A Prefeitura de Ibaté liberou na manhã do último sábado, 31, o trânsito de pedestres e veículos no trevo que interliga a rodovia Washington Luís (SP-310) ao Pontilhão da Rua Totó Pessente, pela alça de acesso no km 247 Sul. A recuperação foi realizada em tempo recorde.

A via de acesso havia sido interditada pelo setor de Engenharia da Prefeitura Municipal devido uma erosão que se formou com a grande quantidade de chuvas que caíram na cidade e região, na última semana de 2022.

Mesmo sendo um trecho de responsabilidade do DER (Departamento de Estradas e Rodagem do Estado de São Paulo), devido ao risco e à possibilidade de novos desmoronamentos, os serviços foram executados pela própria Municipalidade para garantir a segurança de pessoas e de veículos que precisam utilizar a via de acesso.

Em menos de uma semana, após um intenso e incansável trabalho, o trânsito pode ser liberado pela Prefeitura.

Entre os serviços, estão a recuperação da galeria de águas pluviais e a recomposição do solo. Nos próximos dias, assim que o solo estiver bastante compactado, estão previstos os serviços de aplicação de massa asfáltica no trecho danificado e a sinalização horizontal, bem como, a implantação de guia, sarjeta e calçada, no trecho que foi danificado.

