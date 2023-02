Prefeitura de Ibaté promove capacitação para merendeiras

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de Ibaté, visando reciclar e promover mais conhecimento das merendeiras e auxiliares de cozinha, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura e do Centro de Processamento de Alimentos (CPA), realizou um treinamento para as profissionais atuantes na rede de ensino da cidade.

A primeira etapa aconteceu nas dependências da escola municipal “Neusa Milori Freddi”, com a duração de 4 horas, ministrada por nutricionistas da Rede Municipal. "A capacitação, que contou com pauta de boas práticas e manipulação de alimentos, incluiu também procedimentos que devem ser adotados por serviços de alimentação, garantindo a qualidade e a conformidades dos alimentos conforme a legislação sanitária", destacou Márcia Pisanelli, responsável pelo CPA.

A secretária de Educação e Cultura, Danielle Garcia Chaves, falou da importância de trazer a capacitação para este público responsável pela manipulação de alimentos dentro das escolas. “É indispensável capacitar todas as merendeiras, além de informar sobre a importância dos manipuladores de alimentos em serviços do dia a dia e diretamente na cozinha, além da higiene pessoal e do ambiente de trabalho para podermos evitar a contaminação e infecção alimentar”, frisou.

Durante o treinamento, os nutricionistas abriram um espaço para que as merendeiras pudessem tirar suas dúvidas, bem como falar das experiências durante o trabalho. “Todas as nossas merendeiras e auxiliares de cozinha tem um papel importante no desenvolvimento das crianças. Que elas continuem sempre com essa visão de cuidar desses pequenos como se fossem seus filhos, proporcionando um crescimento saudável para eles”, afirmou a nutricionista Bruna Maria Alves.

Essa capacitação é feita uma vez por ano, abrangendo todas as cozinheiras e auxiliares de cozinha, desde escolas municipais, estaduais e até creches. Após o treinamento foi realizado um café da manhã e momento de descontração.

