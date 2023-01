Prefeitura de Ibaté lamenta morte de médico que atendia no Jardim Cruzado

Crédito: Divulgação

A Prefeitura Municipal de Ibaté, através de sua assessoria de imprensa emitiu uma nota de pesar na manhã desta terça-feira, 31, onde lamentou a morte do médico Pedro Ernesto Russignoli, 35 anos, ocorrida na tarde de segunda-feira, 30, quando ele estava no quarto de sua casa, no Jardim Paraíso.

Segundo consta, durante a manhã ele teria ido para Ibaté, pois presta serviços em uma unidade do programa de saúde da família no Jardim Cruzado. Porém como teria errado o dia do seu plantão, voltou para casa. A princípio tudo estaria bem, quando familiares teriam ido ao seu quarto após ouvir um grito dado por ele. Porém já estaria desmaiado e a morte foi confirmada por profissionais de uma unidade de suporte avançado (USA) do Samu.

A nota emitida pela Prefeitura segue abaixo:

“NOTA DE PESAR DA PREFEITURA DE IBATÉ

“A Prefeitura de Ibaté, em nome de toda a população ibateense, manifesta seu profundo pesar pelo falecimento do jovem Pedro Ernesto Russignoli, de 35 anos.

“Pedro prestou seus serviços à municipalidade através do Programa Mais Médicos, como médico da família no PSF (Programa de Saúde da Família) do Jardim Cruzado.

“Neste momento de profunda dor e tristeza, a administração municipal se solidariza com familiares e amigos.

“Que Deus esteja presente junto deles confortando-os neste momento doloroso.

