Prefeitura de Ibaté avança na modernização da iluminação pública

Crédito: Divulgação

Visando destacar e valorizar ruas e avenidas e ainda gerar economia aos cofres públicos, a Prefeitura de Ibaté, por meio da Secretaria Municipal de Obras, dá sequência no trabalho de substituição de lâmpadas comuns por LED.

Segundo o Prefeito José Luiz Parella, a melhoria consiste na substituição das lâmpadas comuns amarelas (lâmpadas de vapor de sódio) por novas lâmpadas brancas de tecnologia LED (Light Emitting Diode). As vantagens do uso de LED na iluminação pública não se limitam às linhas econômicas. "A tecnologia também traz benefícios ambientais, por ser livre de metais pesados; ser composta por materiais recicláveis; e ter vida útil prolongada, diminuindo a necessidade de descarte. O trabalho de implantação segue protocolos rígidos conforme as normas ambientais vigentes, com o descarte enviado a empresas especializadas, que emitem certificado de descontaminação", apontou o gestor.

Nesta terceira etapa, os serviços estão sendo realizados nos bairros: Popular, Jequitibá, Bandeirantes, Encanto de Planalto e Jardim Cruzado. O serviço abrange diversas ruas do município, oferecendo mais segurança, claridade das vias e durabilidade das lâmpadas, resultando na valorização dos espaços urbanos e aumentando a percepção de segurança no período noturno.

A Prefeitura ressalta que o serviço está sendo realizado com recursos próprios e que uma empresa foi contratada, por processo licitatório, para realizar a troca das lâmpadas. “Os recursos para custeio dessa melhoria são dos próprios impostos pagos pelos contribuintes da nossa cidade”, finalizou o prefeito Zé Parrella.

A modernização da iluminação pública é um projeto amplo que segue com a expectativa de atingir toda a cidade.

