Prefeito Ronaldo Venturi anuncia Centro de Terapias em audiÃªncia pÃºblica sobre inclusÃ£o

Durante a audiência pública sobre inclusão, realizada no dia 11 de março, o prefeito de Ibaté, Ronaldo Venturi, anunciou a futura implantação de um Centro de Terapias no prédio onde atualmente funciona o Fórum da cidade. Assim que o Judiciário concluir sua mudança para um novo espaço e entregar o imóvel à Prefeitura, a administração municipal dará início às adequações necessárias para implementar esse importante equipamento público.

O Centro de Terapias contará com atendimento em diversas áreas da saúde, como fisioterapia, psicologia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, entre outras, oferecendo tratamento adequado para as pessoas que necessitam desses profissionais. A ideia é transferir o atendimento de terapias para o novo local e ampliar o atendimento, de forma a contemplar de forma integrada um centro especializado para atendimento de crianças e adultos com o Transtorno do Espectro Autista. “Essa é uma promessa de campanha, ta no nosso plano de governo e nós vamos garantir o acesso à esse importante equipamento público para os ibateenses”, destacou o prefeito.

A Prefeitura segue trabalhando para viabilizar essa importante conquista para a saúde de Ibaté e, assim que o prédio for disponibilizado, iniciará as adequações necessárias para que o novo Centro de Terapias entre em funcionamento.

