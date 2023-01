Poste cai durante a madrugada no Jardim Cruzado em Ibaté

SIGA O SCA NO

Poste caiu sobre a rua no Jardim Cruzado - Crédito: Whatsapp SCA

Moradores da rua Araraquara, no Jardim Cruzado, em Ibaté, levaram um grande susto na madrugada deste sábado (21). Um poste de energia caiu sobre via durante uma forte chuva.

Segundo informações, cerca de 150 famílias da região estão sem energia elétrica. Segundo funcionários da CPFL que estão no local, a previsão de reestabelecimento é por volta do meio-dia, já que é necessário a substituição do poste.

Devido ao incidente, a rede de internet também foi afetada.

