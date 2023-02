Policiais ambientais apreendem quase 206 quilos de pescado irregular

Crédito: Divulgação

Policiais ambientais, durante a Operação Carnaval, realizou patrulhamento no rio Mogi Guaçu em Rincão e flagraram um pescador profissional praticando atos de pesca com a utilização de uma embarcação e duas redes de espera, medindo 40 metros de comprimento e malhas de 140 mm.

Paralelamente os policiais fiscalizaram um rancho onde o pescador estava e encontraram em um freezer, 205,54 kg de pescado de curimba e pacú, sem procedência ou declaração de estoque, com medidas corretas. Indagado, disse que estava reservando os peixes para serem vendidos durante a Semana Santa.

De acordo com a Instrução Normativa do Ibama o período de 1º de novembro a 28 de fevereiro, é tido como de reprodução dos peixes (piracema), a qual proíbe a pesca de espécies nativas na bacia do rio Paraná. Diante da irregularidade, o pescador foi multado em R$ 5.110,80 e o pescado doado para o asilo de Rincão. As redes foram depositadas na sede do 2º Pelotão de Polícia Ambiental em Araraquara e a embarcação depositada com o infrator.

