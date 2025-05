Polícia prende acusado de matar motorista de aplicativo

Raphael Diniz foi morto com um tiro na cabeça - Crédito: Arquivo pessoal

Uma operação coordenada entre a Polícia Militar de São Paulo, a Polícia Militar de Minas Gerais e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) resultou na prisão de um dos suspeitos de envolvimento na morte do motorista de aplicativo Raphael Phillipe Alves Diniz. O corpo de Diniz foi encontrado na quarta-feira (14) com um ferimento de tiro na cabeça, na zona rural de Rio Claro (SP).

A colaboração entre as forças de segurança se intensificou após o rastreamento do veículo da vítima indicar sua localização em Minas Gerais. Um agente da PRF entrou em contato com um sargento da PM de Pirassununga (SP), que forneceu acesso ao sistema de rastreamento.

Pouco tempo depois, a polícia mineira localizou e abordou o veículo, detendo seus quatro ocupantes, provenientes de Rio Claro, Pirassununga e Porto Ferreira (SP).

As autoridades de Minas Gerais compartilharam informações cruciais com a polícia paulista, incluindo a identificação do possível autor do disparo e a localização da arma do crime, na Vila Santa Fé, em Pirassununga.

Em diligências em Pirassununga, a PM localizou um comerciante que confirmou ter sido oferecida a arma utilizada no crime. Ele indicou o endereço do suspeito, que foi preso a cerca de 200 metros de sua residência. Com ele, foram apreendidos um celular e uma chave.

A arma, uma garrucha calibre 38 com duas munições deflagradas, foi encontrada na casa do suspeito. Aos policiais, o acusado teria confessado ser o autor do disparo.

