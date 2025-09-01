(16) 99963-6036
Polícia Militar captura três procurados pela Justiça em Brotas e Torrinha

01 Set 2025
Viatura 2ªCIA Itirapina - Crédito: divulgação Viatura 2ªCIA Itirapina - Crédito: divulgação

A Polícia Militar do Estado de São Paulo realizou, entre sexta-feira (29) e domingo (31), três importantes prisões em municípios da região, todas relacionadas a mandados de prisão em aberto.

Em Brotas, na sexta-feira (29), durante patrulhamento pela Rua Francisco Navarro Rios, os policiais abordaram um homem e, após consulta nos sistemas, constataram que havia contra ele um mandado judicial expedido. Nenhum objeto ilícito foi encontrado, mas o suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao Plantão Policial de Rio Claro, onde teve a detenção ratificada pela autoridade competente.

Ainda em Torrinha, também na sexta-feira (29), na Avenida João Paulo II, outro homem foi localizado em situação semelhante. Ele foi submetido a busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado, mas a ordem judicial foi confirmada. O indivíduo foi levado à Delegacia de Rio Claro, onde a prisão foi formalizada.

Já na tarde de domingo (31), por volta das 13h, policiais militares de Brotas prenderam um homem condenado por homicídio que estava foragido. A captura ocorreu na Avenida Eduardo A. Balestreiro, quando ele tentou se esconder em um bar ao notar a presença da viatura. A abordagem foi imediata e, embora nada de ilícito tenha sido encontrado, a consulta via COPOM confirmou o mandado de prisão pelo crime de homicídio.

