Crédito: divulgação

A Polícia Civil de Ibaté, como apoio da Guarda Municipal realizou mais uma operação de combate ao tráfico de drogas na tarde desta segunda-feira (20).

Um adolescente foi flagrado com entorpecentes no bairro Antônio Moreira (CDHU). Com ele havia porções de crack e cocaína, além de dinheiro.

A droga e o dinheiro foram apreendidos e o menor foi liberado mediante termo de compromisso assinado por sua genitora.

