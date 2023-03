Pai e filho são flagrados com carro importado furtado

De acordo com o registro policial, o veículo, I/M.Benz C 180 CGI, cor prata, com placas do município de Franca, foi abordado pela equipe do Tático Ostensivo Rodoviário após constatação de que o carro já tinha placa original do Mercosul, registrada em Ribeirão Preto.

Dentro do importado estavam pai e filho, de 62 e 41 anos e um colega, de 41 anos. Nada de ilícito foi encontrado no veículo, porém durante a vistoria do carro, os policiais perceberam alguns sinais de adulteração. Foi verificado que no local da numeração do Chassi, não tinha nenhum registro, ou seja, não existia nenhuma numeração.

Observadas as adulterações, foi utilizado um um equipamento específico para verificar a numeração original do Chassi do veículo. Foi contatado que o mesmo havia sido furtado na cidade de Ribeirão Preto no ano de 2019.

Questionado pelos policiais, o motorista alegou que “pegarou o carro em Araraquara e o levaria até o município de Barra Bonita e que lá pegaria outro carro e retornaria para Araraquara”.

Os outros ocupantes do carro relataram que estavam apenas acompanhando o rapaz. O pai disse que iria para Barra Bonita com o filho e ficaria na cidade onde encontraria a namorada. Os três foram detidos e conduzidos ao plantão policial de Araraquara.

Pai e filho foram presos por receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Eles foram encaminhados à Cadeia Pública de Santa Ernestina.

Já o outro ocupante do carro foi ouvido e liberado para posterior investigação. O veículo furtado foi apreendido. As investigações prosseguem.

Colaboração: Flávio Fernandes

