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OperaÃ§Ã£o fiscaliza ferros-velhos e depÃ³sitos de reciclÃ¡veis em IbatÃ©

13 Mar 2026 - 19h30Por Jessica
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OperaÃ§Ã£o fiscaliza ferros-velhos e depÃ³sitos de reciclÃ¡veis em IbatÃ© -

Uma operação conjunta foi realizada no município de Ibaté na quinta-feira (12) e também nesta sexta-feira (13) com o objetivo de fiscalizar estabelecimentos que atuam com ferro-velho e depósitos de materiais recicláveis.

A ação contou com a participação da Polícia Civil, Polícia Militar do Estado de São Paulo, Guarda Civil Municipal, equipe de fiscalização da Prefeitura e da Vigilância Epidemiológica.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, a operação teve três frentes principais de atuação: a esfera criminal, com foco no combate a possíveis crimes de receptação de materiais; a esfera administrativa, voltada à verificação da regularidade dos estabelecimentos; e a área de saúde pública, com atenção especial à prevenção de problemas sanitários e identificação de focos e proliferação da Dengue.

Ao todo, 14 estabelecimentos foram fiscalizados durante a operação.

Como resultado das vistorias, foram registradas 13 notificações administrativas, quatro multas aplicadas e quatro interdições de estabelecimentos devido a irregularidades constatadas.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública, ações como essa são importantes para garantir que os estabelecimentos funcionem dentro da legalidade, além de reforçar medidas de segurança e de saúde pública no município

 

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