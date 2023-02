Operação da Polícia Civil prende duas mulheres e um homem em Itirapina

Delegacia de Polícia de Itirapina - Crédito: divulgação

Um homem e duas mulheres foram presos na manhã desta sexta-feira (3) durante uma operação da Polícia Civil na cidade de Itirapina.

Divulgação/Polícia Civil

Segundo a Polícia Civil, quatro indivíduos, sendo dois deles pai e filho, vieram do Guarujá, no litoral de São Paulo, com a intenção de montar uma rede de tráfico de drogas na cidade. Através de um celular que foi apreendido e quebra de sigilo foi possível confirmar a suspeita da Polícia, inclusive os acusados criaram um grupo no Whatsapp onde trocavam informações sobre a venda de drogas.

Durante a ação de hoje foram apreendidos oito celulares e dinheiro. Dois suspeitos seguem foragidos, mas os mandados de prisão contra eles já foram expedidos pela Justiça.

A operação contou com o apoio da delegacia seccional de Rio Claro e as prisões ocorreram nos bairros Jardim dos Eucaliptos e Vila Garbi.

