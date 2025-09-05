Novos radares começam a operar nos pedágios de Colina, Pirangi e Monte Alto

A Ecovias Noroeste Paulista informa que, a partir do dia 10 deste mês, próxima quarta-feira, entrarão em operação novos radares de velocidade nas pistas de cobrança eletrônica (AVI) dos pedágios de Colina, Pirangi e Monte Alto (SP), conforme publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo em 3 de setembro último.

Veja a seguir:

• Pedágio de Colina - Rodovia Brigadeiro Faria Lima (SP-326) - Quilômetro 407+479m:

Sentidos Norte (Colina-Barretos) e Sul (Barretos-Colina).

Velocidade máxima permitida: 40 km/h para veículos leves e pesados.

• Pedágio de Pirangi - Rodovia Comendador Pedro Monteleone (SP-351) - Quilômetro 184+281m:

Sentidos Leste (Catanduva-Bebedouro) e Oeste (Bebedouro-Catanduva).

Velocidade máxima permitida: 40 km/h para veículos leves e pesados.

• Pedágio de Monte Alto - Rodovia José Della Vechia (SP-323) - Quilômetro 19+080m:

Sentidos Norte (Monte Alto-Vista Alegre do Alto) e Sul (Vista Alegre do Alto-Monte Alto).

Velocidade máxima permitida: 40 km/h para veículos leves e pesados.

A instalação desses radares atende às exigências do contrato de concessão firmado entre a Ecovias Noroeste Paulista e o Governo do Estado de São Paulo para o novo trecho de 158 quilômetros assumido pela concessionária em março de 2025. Esse trecho compreende a Rodovia Comendador Pedro Monteleone (SP-351), do quilômetro 153+172m ao 218+020m, entre Bebedouro e Catanduva; as rodovias José Della Vechia e Orlando Chesini Ometto (SP-323), do quilômetro 0 ao 44+100m, entre Pirangi e Taquaritinga; além de uma extensão da Rodovia Brigadeiro Faria Lima (SP-326), do quilômetro 379+266m ao 426+300m, entre Bebedouro e Barretos.

Com a aprovação da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (ARTESP) e do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo (DER-SP), a implantação dos radares representa um importante reforço para a segurança viária, contribuindo para a redução de acidentes nas rodovias sob responsabilidade da concessionária.

De acordo com dados da Ecovias Noroeste Paulista, em 2024 foi registrada redução de 29% na gravidade e 19% na letalidade das ocorrências. Somente no último trimestre de 2024, houve queda de 57% no número de acidentes fatais nos trechos administrados pela empresa.

Assessoria Ecovias Noroeste

