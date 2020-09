Mulher sofre acidente durante rapel na cachoeira Cancan em Ibaté; veja o vídeo

O Corpo de Bombeiros foi acionado na tarde deste domingo (14) para socorrer uma mulher que praticava rapel na cachoeira Cancan, em Ibaté.

A moça que é da cidade de Rio Claro estava junto com o instrutor e executavam uma manobra conhecida como Rope Jump.

Por motivos a serem apurados, eles desceram 50 metros pela corda com velocidade bem acima do habitual e chocaram-se com violência contra a água.

Consciente, a mulher foi encaminhada à Santa Casa de São Carlos para avaliação médica.

