Mulher morre após ser espancada pelo marido na frente da filha de 3 anos em Ibaté

Delegado Gilberto de Aquino autuou acusado em flagrante - Crédito: SCA

Um caso de feminicídio abalou Ibaté na manhã desta terça-feira, 19, quando uma mulher de 19 anos foi espancada pelo marido, de 31 anos, que teria confessado as agressões aos policiais militares que atenderam a ocorrência. A vítima foi morta a golpes de pau e barra de alumínio em uma casa na rua Ivo de Gênova, no Jardim América. O crime teria ocorrido por volta da 1h50 e autor alegou que o motivo seria uma suposta traição.

Policiais militares foram acionados para atender um caso de violência doméstica e no endereço, foram recebidos pela vítima, Isabela Cristina da Silva Lopes, 19 anos, que estava com a filha de 3 anos no colo. Na oportunidade, ela apresentava ferimentos nos braços e nas pernas.

Minutos depois, o acusado de 31 anos teria saído de dentro da casa e teria dito aos PMs que a esposa o teria traído e que o homem teria fugido pelo telhado. De acordo com os policiais, a criança dizia insistentemente que o “papai tinha machucado a mamãe”.

Diante do quadro, os policiais solicitaram socorro médico para Isabela que foi encaminhada ao hospital municipal Hermínia Morganti e durante o atendimento médico, teria sofrido duas paradas cardíacas. Debilitada, não resistiu aos ferimentos e morreu. A filha foi entregue ao Conselho Tutelar.

Em contato com o médico que atendeu Isabela, foi apurada que a vítima teve graves ferimentos nas pernas, braços e pescoço. Seu corpo foi transportado para o IML (Instituto Médico Legal) de São Carlos para exames necroscópicos.

Na casa onde aconteceu a agressão, peritos localizaram um cabo de madeira no chão do quarto e uma barra de alumínio em cima da cama. As armas foram apreendidas.

Já o acusado, Wesley Henrique Bocalan Alonso, 31 anos, encaminhado à CPJ, foi autuado em flagrante por feminicídio e recolhido ao centro de triagem. Em pesquisa, as autoridades policiais constataram que havia contra ele, dois boletins de ocorrência elaborados em Santa Bárbara d’Oeste. Ambos por violência doméstica.

