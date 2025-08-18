Mulher é presa com drogas após perseguição policia

Uma mulher de 33 anos foi presa na noite deste sábado (16), por volta das 21h, após uma perseguição policial que terminou em acidente na Avenida Tancredo Neves, próximo ao acesso à Rodovia Washington Luís, no Jardim Paulista, em Rio Claro (SP).
Segundo a Polícia Militar, equipes da Força Tática tentaram abordar um veículo GM Onix, cor chumbo, com insulfilm blackout. A motorista, no entanto, desobedeceu à ordem de parada e iniciou fuga em alta velocidade, avançando sinais de pare, invadindo a contramão e desrespeitando semáforos.
Durante a perseguição, o carro atingiu outros veículos e só parou após colidir contra um Toyota Corolla e a mureta de proteção de uma rotatória. A condutora e o filho de 8 anos ficaram feridos e foram socorridos pelo resgate até a UPA da Avenida 29.
Dentro do veículo, os policiais encontraram um tijolo de maconha parcialmente fracionado, 39 porções de cocaína, uma balança de precisão e um celular. O carro foi recolhido por ter sido utilizado no crime.
De acordo com a Polícia Civil, a suspeita já possui antecedentes por tráfico e associação ao tráfico de drogas. Ela permanece internada sob escolta policial e deverá passar por audiência de custódia antes de ser transferida ao sistema prisional.
O filho da suspeita ficou sob os cuidados da tia, que também recebeu um cachorro da raça pitbull encontrado no porta-malas do carro.