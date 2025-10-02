(16) 99963-6036
Mulher é mantida refém por duas horas durante assalto em Descalvado

02 Out 2025 - 08h31Por Da redação
Uma mulher de 46 anos foi vítima de um assalto na manhã de quarta-feira (1º), em Descalvado. O crime ocorreu por volta das 7h30, na Avenida Antônio Fregonese, próximo ao Castelo Almansa.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima transitava pela via quando foi surpreendida por duas motocicletas, sendo uma ocupada por dois homens e a outra por apenas um. Todos estavam armados e usavam capacetes, o que impossibilitou a identificação.

O trio anunciou o assalto e levou o veículo da vítima, uma Renault Duster branca, além de manter a mulher sob vigilância por aproximadamente duas horas. Nesse período, ela foi levada a uma área rural, onde foi liberada em seguida.

A Polícia Civil registrou o caso como roubo majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo, além da restrição da liberdade da vítima. O inquérito foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Descalvado, que dará continuidade às investigações.

