Mulher é encontrada morta em clínica para dependentes químicos

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma fatalidade marcou a noite deste domingo, 12, quando uma jovem de 29 anos, foi encontrada morta em um banheiro de uma clínica para recuperação de dependentes químicos. O caso foi atendido pela Guarda Municipal na zona rural de Ibaté.

Informações registradas na CPJ dão conta que a vítima teria sido encontrada em um banheiro de um dos apartamentos e no local havia objetos que davam conta de um suposto suicídio. Porém, devido a indícios do local da fatalidade ter sido mexido antes das autoridades policiais ter acesso, o caso passará por investigação. Um médico do Hospital Municipal Hermínia Morganti atestou a morte da mulher.

