Mulher é encontrada morta com faca cravada no pescoço na região

Viatura da GCM na frente da casa - Crédito: reprodução/De Olho na cidade de Ibitinga

Um provável caso de feminicídio chocou a cidade de Ibitinga (SP). O corpo de Daniela de Jesus dos Reis foi encontrado neste sábado (18), no banheiro de casa, no bairro Maria Luiza II.

Daniela residia junto com o filho de 4 anos. Os vizinhos estranharam o fato da criança estar chorando desde a noite de sexta-feira e neste sábado entraram no imóvel e encontraram a mulher morta no banheiro com uma faca cravada no pescoço.

Em diligências, a Polícia Militar acabou prendendo o suspeito pelo crime, que seria companheiro da vítima. Ele foi encaminhado até a delegacia de plantão, onde permaneceu à disposição da Polícia Civil.

