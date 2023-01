Mulher é acusada de danificar cinco veículos em Descalvado

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

A Polícia Civil irá apurar danos que teriam sido causado por uma mulher de 60 anos na madrugada de domingo, 1º, na rua Maestro Francisco Todescan, no Novo Jardim Elite, em Descalvado.

Segundo uma vítima de 32 anos, a acusada teria danificado com um objeto pontiagudo uma T-Cross, um HB-20, um Gol, um Celta e um Palio que estavam estacionados. Antes disso, de onde mora teria sido arremessado um pedaço de pau em direção a uma casa vizinha onde ocorria uma confraternização devido as festas de passagem de ano. De acordo com a vítima, o fato teria ocorrido por volta das 3h40 e foi registrado na CPJ.

