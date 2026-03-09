(16) 99963-6036
Motorista morre apÃ³s utilitÃ¡rio bater em defensa e capotar na SP-197

09 Mar 2026 - 06h26Por Da redaÃ§Ã£o
Um grave acidente registrado na noite de domingo (8) resultou na morte de um motorista na Rodovia SP-197, no km 1+516, no município de Brotas (SP).

De acordo com informações do Centro de Controle Operacional da concessionária Eixo SP, o acidente ocorreu por volta das 21h29, no sentido norte da rodovia, que possui pista simples no trecho.

Segundo os dados apurados no local, um utilitário modelo S10 trafegava pela rodovia quando, por motivos ainda a serem esclarecidos, o condutor perdeu o controle da direção. O veículo saiu da faixa de rolamento, colidiu contra a defensa metálica e, em seguida, capotou.

Equipes de resgate foram acionadas e a vítima foi socorrida por uma ambulância da concessionária, sendo encaminhada ao hospital. No entanto, de acordo com a equipe médica, o quadro clínico evoluiu para óbito após a chegada à unidade de saúde.

A Polícia Militar Rodoviária foi comunicada e esteve no local para registro da ocorrência e apoio na sinalização da rodovia. A Polícia Científica também foi acionada para realizar a perícia.

As circunstâncias do acidente ainda serão investigadas.

