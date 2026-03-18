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quarta, 18 de marÃ§o de 2026
Santa Rita do Passa Quatro

Motorista morre apÃ³s colisÃ£o entre caminhÃµes na SP-330

18 Mar 2026 - 05h50Por Da redaÃ§Ã£o
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Motorista morre apÃ³s colisÃ£o entre caminhÃµes na SP-330 - CrÃ©dito: ARTESP CrÃ©dito: ARTESP

Um grave acidente registrado na da tarde desta terça-feira (17) resultou na morte de uma pessoa na Rodovia Anhanguera (SP-330), na altura do km 244, em Santa Rita do Passa Quatro.

De acordo com informações da concessionária VIAPAULISTA, a ocorrência foi registrada por volta das 12h41 e envolveu dois caminhões — um Iveco/Tector e um VW/17.190 — que trafegavam no sentido São Paulo.

Segundo apuração no local, o caminhão Iveco/Tector teria invadido a faixa 2, que estava interditada devido a obras, atingindo a traseira do outro veículo. Após a colisão, o veículo ainda chocou-se contra a defensa metálica no canteiro central. Ambos os caminhões ficaram imobilizados no local. O motorista do Iveco não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Equipes da concessionária, da CETESB, perícia e funerária estiveram no local ao longo da tarde para atendimento da ocorrência e procedimentos necessários.

As causas do acidente ainda serão investigadas.

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