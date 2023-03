Motorista fica preso nas ferragens após acidente na Washington Luís

SIGA O SCA NO

Crédito: reprodução/Balda News

Uma colisão envolvendo dois caminhões deixou uma pessoa ferida na noite deste sábado (4), na rodovia Washington Luís (SP-310), perto de Matão.

Segundo informações, um caminhão guincho colidiu contra a traseira de uma carreta no quilômetro 296.

O condutor do guincho ficou preso nas ferragens e foi necessária a intervenção do Corpo de Bombeiros e do resgate da concessionária para retirá-lo.

A vítima foi encaminhada até um hospital na cidade de Matão e segundo informações, não corre risco de morte.

As causas do acidente são desconhecidas.

