quinta, 09 de outubro de 2025
Motorista de São Carlos morre em acidente na Rodovia Washington Luís

09 Out 2025 - 07h48Por Da redação
Motorista de São Carlos morre em acidente na Rodovia Washington Luís - Crédito: CCI Artesp e arquivo pessoal

Um motorista identificado como Rafael Fernandes, morador de São Carlos, morreu em um grave acidente ocorrido na noite desta quarta-feira (8), na Rodovia Washington Luís (SP-310), em Taquaritinga.

De acordo com informações da concessionária Ecovias Noroeste, o acidente aconteceu por volta das 23h39, no km 343, sentido norte da pista dupla. Um caminhão Ford Cargo, carregado com papelão, colidiu violentamente na traseira de uma carreta Scania que transportava suco.

Equipes da Polícia Militar Rodoviária, Corpo de Bombeiros e da própria concessionária foram acionadas para o atendimento da ocorrência. O motorista do caminhão, Rafael Fernandes, morreu no local. Já o condutor da carreta não sofreu ferimentos.

As causas do acidente serão investigadas pelas autoridades competentes. O corpo de Rafael Fernandes foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Araraquara e deverá ser liberado para sepultamento em São Carlos.

