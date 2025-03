Compartilhar no facebook

Local do acidente - Crédito: Foto: Silvano Marques / Rádio Cidade

Um motociclista morreu na manhã desta quinta-feira (27) após se envolver em um grave acidente na Rodovia do Trabalhador, em Matão (SP). A colisão aconteceu por volta das 8h, em uma curva conhecida por registrar ocorrências semelhantes.

De acordo com informações preliminares, a vítima conduzia uma Honda CG Titan 125, com placas de Taquaritinga, quando foi surpreendida por paletes que se desprenderam de um caminhão e se espalharam pela pista. O motociclista não conseguiu desviar e acabou colidindo contra os objetos, perdendo o controle da moto.

Equipes do SAMU foram acionadas e chegaram a prestar os primeiros socorros, mas o homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A identidade da vítima ainda não foi divulgada.

A Polícia Militar esteve no trecho para preservar a área e iniciar os procedimentos de investigação. O motorista do caminhão parou logo após o acidente e permanece à disposição das autoridades para prestar esclarecimentos. A dinâmica do acidente e possíveis responsabilidades pelo desprendimento da carga serão apuradas.

Apesar do impacto, o trânsito já foi liberado, mas motoristas devem redobrar a atenção ao passar pelo local.

Com informações do Fala Matão

