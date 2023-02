Matinê de Carnaval 2023 agita pequenos foliões na Pirâmide de Ibaté

Crédito: Divulgação

O evento aconteceu na Pirâmide da Mata do Alemão e reuniu os pequenos foliões que, em sua maioria, estavam com as mais variadas fantasias. O acesso ao local do evento para adultos só foi permitido acompanhado de criança.

No domingo, 19, primeiro dia de folia, o evento contou com muita música e animação das tradicionais marchinhas de Carnaval e grandes hits carnavalescos; além de Zumba Kids, com a professora Simone Antunes, que dançou e agitou a criançada.

Para coroar o dia, os pequeninos também amaram a animada apresentação da Turma do Mickey (Mickey, Minnie e Pateta). Os personagens se apresentaram no palco e, em seguida, desceram para interagir e tirar fotos com as crianças e até mesmo com os adultos presentes.

Na terça-feira, 21, a matinê teve início com a animação do cantor Junior Karrerah, diretamente do Programa Raul Gil, que colocou todos para dançar embalados com as marchinhas de Carnaval, frevo, samba enredo, axé e pop.

Um dos momentos mais aguardados pelas crianças foi a apresentação da Turma da Mônica (Mônica, Magali e Cebolinha). “Nesse ano, colocamos os personagens da Turma do Mickey e Turma da Mônica para animar a crianças e foi um sucesso. Até os adultos gostaram tanto, que fizeram várias fotos”, destacou o prefeito de Ibaté, José Luiz Parella.

Além de toda a programação musical e artística, os dois dias de matinê também teve distribuição de suco, água e picolé.

O prefeito destacou o sucesso do evento. “Estamos muito felizes de poder comemorar mais esse brilhante carnaval para as nossas crianças. A Pirâmide foi tomada por pequenos super-heróis, fadas, palhaços, piratas, entre outras fantasias. Foram dois dias especiais para as famílias da nossa cidade e região, sem o registro de qualquer incidente sequer”, afirmou. “Agradeço aos servidores públicos municipais por organizarem e trabalharem nesse evento, como sempre, com muito carinho para que tudo pudesse dar certo. Muito obrigado a todos”, finalizou.

