Linha com cerol mata motociclista em cidade da região

O motociclista José Ivanildo Correia, 43 anos, teve uma morte trágica na manhã deste domingo, 29. Ele pilotava sua moto pela Via Norte, em Ribeirão Preto, quando uma linha com cerol atingiu seu pescoço, abrindo um ferimento e sangrou até falecer.

Integrantes do Corpo de Bombeiros que atenderam a ocorrência e socorristas do Samu que atenderam a ocorrência não conseguiram salvar a vida da vítima que morreu no local do acidente.

O corpo de José Ivanildo foi encaminhado para o IML e as autoridades policiais iniciaram as investigações para apurar as responsabilidades.

