Ladrões abrem buraco em muro e furtam rodas de carros em concessionária na região

Duas concessionárias localizadas na Avenida Germano Dix, na Vila Redenção, em Pirassununga, foram alvos de arrombamento no último final de semana. Segundo apurado, foram levados peças, acessórios e quantia em dinheiro e cheques.

Na segunda-feira, 23, a representante de uma das empresas, que revende motos, informou às autoridades policiais que teria recebido comunicação no início da madrugada, de uma central de monitoramento afirmando que ocorreu três disparos do alarme em setores diferentes. Uma viatura da empresa de segurança foi ao local e constatou que as portas estariam fechadas.

Entretanto, no início da manhã, a vítima ao chegar e entrar na empresa notou que a recepção estaria em desalinho e constatou que desconhecidos levaram R$ 2.309,29 em dinheiro e R$ 848 em cheques. Da oficina levado uma roçadeira e um capacete.

A mulher disse ainda que ao ver imagens das câmeras de segurança, notou que três homens encapuzados cortaram a cerca elétrica e arrebentaram o muro para ter acesso ao pátio da empresa.

SEGUNDO FURTO

Ainda no final de semana, porém no sábado, 21, por volta das 21h49, o representante de 33 anos de uma concessionária de veículos disse que ladrões invadiram o pátio da empresa e levaram 25 rodas de diversos veículos, chegando a danificar dois deles.

A vítima em questão informou ainda que os mesmos criminosos teriam entrado novamente no pátio da empresa para ter acesso à concessionária vizinha que também foi alvo do mesmo crime.

