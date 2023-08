Kadett furtado no Centro de Ibaté é abandonado na rodovia Washington Luís

As informações, obtidas pela equipe de reportagem do portal Rota das Notícias, indicam que o veículo foi deixado no local depois de sofrer danos na traseira durante o percurso de fuga do ladrão.

A Polícia Militar, acompanhada pela Guarda Municipal e pela equipe da EcoNoroeste, a nova concessionária responsável pela administração da Rodovia Washington Luís, estiveram presentes na área. Eles coordenaram a rápida remoção do veículo.

Após a ação conjunta das autoridades, o automóvel foi transportado até o plantão policial de São Carlos e, posteriormente, entregue ao seu proprietário legítimo.

Na madrugada desta sexta-feira (04), o Kadett branco que havia sido furtado na noite de quinta-feira (03/08) na Rua Bernardino de Campos, localizada no Centro de Ibaté, foi encontrado abandonado às margens da Rodovia Washington Luís, no Km 245, próximo ao bairro Popular, no sentido São Carlos/Ibaté.