Itirapina aposta no turismo de negócios para expandir setor de hospedagem

Itirapina

A Secretaria Municipal de Turismo de Itirapina deu início a um movimento estratégico para transformar a cidade em uma nova fronteira de oportunidades no setor de hospedagem. O objetivo é atrair investidores para a construção de hotéis e pousadas capazes de atender à crescente demanda do município, impulsionada, sobretudo, por empresas que movimentam a economia local – em especial a fábrica da Honda, que recebe continuamente visitantes ligados a atividades profissionais e corporativas.

Segundo levantamento da pasta, há uma carência de infraestrutura hoteleira voltada para o turismo de negócios, o que abre espaço para a chegada de empreendimentos modernos e estruturados. Para avançar nesse propósito, a Secretaria encaminhou ofícios a potenciais investidores, apresentando dados que comprovam o cenário favorável. A expectativa é que novos projetos no setor não apenas atendam essa necessidade, mas também gerem empregos, fortaleçam o comércio e consolidem Itirapina como polo de negócios e turismo.

No próximo mês, a Secretaria de Turismo representará a cidade na Feira do Empreendedor, em São Paulo, um dos maiores eventos do setor no país. A participação será voltada à promoção de Itirapina como cidade de oportunidades, com capacidade de unir tradição, belezas naturais e um mercado em expansão.

O trabalho vem recebendo apoio da prefeita Dona Graça e do vice-prefeito Lemão Sanches, ambos empenhados na diversificação econômica e na valorização do turismo como motor de desenvolvimento. “Estamos convictos de que este é o momento certo para planejar e atrair investimentos no setor de hospedagem. Itirapina tem potencial e precisa se preparar para atender cada vez melhor os visitantes que chegam à cidade”, destacou o Secretário de Turismo, Gilberto Junior.

