Inscrições continuam abertas para os cursos do Centro Cultural de Ibaté

Crédito: Divulgação

O Centro de Formação Artística "Anna Ponciano Marques"- Centro Cultural de Ibaté, continua realizando matrículas para diversas atividades e cursos gratuitos.

Há vagas para os cursos de: Balé; Jazz; Taekwondo; Inclusão Digital (Informática Básica); Teclado; Viola; Violão; Robótica; Cabeleireiro; Tecnológico Administrativo; Arte Urbana; Capoeira; Dança Contemporânea; Percussão; Dança de Rua; Banda Marcial e Corpo Coreográfico; Circo - Solo/Malabares - Aéreo/Tecido Acrobático e Trapézio.

Além destes cursos, há novidades, entre elas, Violino; Jazz; Robótica; Desenho/Grafite; Informática para a melhor idade; Canto e Coral para crianças. O quadro é composto de atividades para todos os gostos e idades, com previsão de início para o dia 8 de fevereiro.

O Diretor de Esportes e Turismo de Ibaté - Gestor do Centro Cultural, Joziel Gama aponta que as vagas são limitadas, por isso os interessados devem ir até o Centro Cultural para preencher o formulário de matrícula, além de receber orientações sobre o dia e horário do curso escolhido.

"Quem optar para os cursos que são utilizados instrumentos musicais, não precisa ter o instrumento, pois o Centro Cultural disponibiliza toda a infraestrutura para que todos tenham a oportunidade de participar", explicou.

“Lembrando que os profissionais que fazem parte dos Projetos de formação artística e cultural, são os mais renomados do interior Paulista, oferecendo um desenvolvimento diferenciado e de extrema qualidade”, destacou Gama.

As matrículas são presenciais e abertas aos moradores de toda cidade com a opção de frequentar um curso ou mais. "As inscrições vão até dia 31 de janeiro. O Centro Cultural oferece mais de 20 opções em cursos, em parceria com a Secretaria Municipal de Promoção e Bem Estar Social através do CRAS e a Secretaria de Esportes e Turismo.

Os interessados devem se inscrever no próprio Centro Cultural, localizado na rua Itirapina, ao lado da Unidade Básica da Saúde (UBS) Jardim Cruzado. Todos os cursos são gratuitos. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (16) 3343.4676, de segunda a sexta-feira, das 7h às 12h e das 13h às 17h.

