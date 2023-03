Inicia nesta sexta (17) o agendamentos para consultas médicas em Ibaté

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de Ibaté, por meio da Secretaria Municipal da Saúde disponibiliza nesta sexta-feira (17), três linhas de telefones para agendamento de consultas médicas em diversas especialidades, para o Ambulatório Médico Municipal “Doutor Ivo Morganti”.

O agendamento será feito exclusivamente no dia 17, via telefone, das 7h às 16h, através dos números (16) 3343-1158, (16) 3343-1102 e (16) 3343-1176. O usuário deve ter em mãos documento de identidade, CPF e cartão do SUS. O paciente que for efetuar o agendamento de forma presencial [nos bairros], devem procurar a Unidade de Saúde mais próxima para agendar a consulta.

Elaine Sartorelli Breanza, secretária de Saúde, destaca que os pacientes com mais de 01 ano sem retorno com o especialista, é indispensável um novo encaminhamento. “O usuário que está com um ano ou mais sem passar em consulta com o médico especialista, precisa de um novo encaminhamento, bem como aquele que é a primeira consulta”, evidenciou.

“Importante lembrar que o agendamento no Ambulatório Médico Municipal, só será realizado por telefone, ou seja, não adianta comparecer pessoalmente, pois não serão efetuados os pedidos de consultas presencialmente. Ressalto, de forma presencial, apenas nas Unidades dos bairros”, enfatiza a secretária de Saúde.

BAIRROS E UNIDADES PARA AGENDAMENTO

• Santa Terezinha, Vila Tamoio, Centro, Jardim Mariana, São Benedito, Encanto do Planalto, Jardim das Palmeiras II, Popular e Banco da Terra – Ambulatório Médico Municipal de Especialidades “Doutor Ivo Morganti”.

• Jardim Icaraí – PSF Icaraí.

• Jardim Mariana e Bandeirantes – PSF Mariana.

• Jardim América, Esfer e Jardim Cruzado – PSF Esfer.

• Jardim Popular – PSF Popular.

• Jardim Cruzado I – UBS Cruzado.

• Jardim Cruzado II – PSF Cruzado 1.

• Domingos Valério, Residencial Mariana, Jardim do Bosque, Jardim Menzani, Antônio Moreira (CDHU), Residencial Jequitibá I e II – UBS Santa Teresinha.

