Influencer posta mensagem para namorado morto em acidente:"perdi o amor da minha vida"

Lu e Jorge - Crédito: arquivo pessoal

A influenciadora digital Lu Oliveira emocionou seguidores ao publicar uma homenagem ao namorado, o barbeiro Jorge Luis dos Santos, de 30 anos, que morreu em um grave acidente na manhã desta sexta-feira (28), na rodovia Washington Luís (SP-310), em Ibaté.

Jorge conduzia um Hyundai Elantra quando colidiu contra um caminhão quebrado que estava estacionado no acostamento. O impacto foi fatal e ele morreu no local. Lu, que estava no banco do passageiro, foi socorrida e encaminhada à Santa Casa de São Carlos. O casal retornava de São Paulo, onde havia comemorado o aniversário dela. O corpo de Jorge será enterrado na manhã deste sábado em Américo.

Nas redes sociais, a influenciadora desabafou sobre a perda do namorado e compartilhou a dor do luto.

"Dia 28/03/2025 eu perdi o amor da minha vida! Bem no meu aniversário… Como eu vou viver sem seus risos, abraços e carinho? Jorge, você foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, sonhávamos em nos casar e formar uma família. Deus te levou e meu coração ficou em pedaços."

Lu e Jorge moravam em cidades vizinhas no interior de São Paulo – ela em Araraquara e ele em Américo Brasiliense. Nas redes sociais, amigos e seguidores enviaram mensagens de apoio à jovem, que segue em recuperação.

A Polícia Rodoviária investiga as circunstâncias do acidente.

