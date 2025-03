Carro ficou destruído - Crédito: Maycon Maximino

Um grave acidente ocorreu na manhã desta sexta-feira (28) no KM 246 da Rodovia Washington Luiz, sentido capital-interior, em Ibaté. Um veículo Hyundai Elantra colidiu com um caminhão quebrado no acostamento, resultando na morte do motorista e deixando a passageira ferida.

Segundo relatos da jovem, que era namorada da vítima e está sendo socorrida com uma fratura no braço, eles estavam retornando de São Paulo para Araraquara. Durante o trajeto, o motorista já havia manifestado sinais de cansaço e sonolência.

O acidente aconteceu quando o veículo perdeu o controle no canteiro central, rodopiou e acabou colidindo com um caminhão estacionado, que estava quebrado devido a uma falha no cardan. O impacto foi tão forte que o carro entrou parcialmente sob o caminhão.

Equipes de resgate da concessionária e Corpo de Bombeiros prestaram atendimento no local, mas o motorista não resistiu aos ferimentos e faleceu antes de receber socorro. A passageira foi encaminhada ao hospital da região com suspeita de fratura no braço.

