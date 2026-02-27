(16) 99963-6036
sexta, 27 de fevereiro de 2026
Limeira

Idoso é esfaqueado por cuidadora em surto e ambos morrem em cidade da região

27 Fev 2026 - 09h38Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Jayane Marcielly Silva Oliveira - Crédito: arquivo pessoal Jayane Marcielly Silva Oliveira - Crédito: arquivo pessoal

Uma cuidadora de 24 anos e um idoso de 77 morreram após uma trágica ocorrência registrada na cidade de Limeira, na última quarta-feira (25).

Segundo informações, a Polícia Militar foi acionada para atender a um chamado em uma residência localizada no bairro Jardim São Manoel, onde a cuidadora Jayane Marcielly Silva Oliveira estaria em surto psicótico e apresentava comportamento agressivo.

Quando os primeiros policiais chegaram ao local, encontraram a mulher portando uma faca e uma tesoura. Os PMs tentaram negociar para que ela soltasse os objetos, porém não obtiveram sucesso.

No mesmo momento, os policiais ouviram gritos de socorro vindos do interior do imóvel. Em seguida, a jovem entrou na casa e passou a esfaquear o idoso, que estava em uma cadeira de rodas.

Os agentes utilizaram uma arma de choque para tentar imobilizar a mulher, mas a taser não foi suficiente para contê-la. Diante da situação, os PMs efetuaram disparos com arma de fogo. A cuidadora foi atingida duas vezes e morreu no local, antes da chegada do socorro.

O idoso, identificado como Milton Alves dos Santos, de 77 anos, foi socorrido e encaminhado à Santa Casa do município, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu na madrugada desta quinta-feira (26). O caso segue sob investigação da Polícia Civil.

Leia Também

Ação conjunta da GCM e PM termina com jovem preso por tráfico em Ibaté
Flagrante23h44 - 26 Fev 2026

Ação conjunta da GCM e PM termina com jovem preso por tráfico em Ibaté

Prefeitura de Ibaté desmente boato sobre ação da Receita Federal
Fake News18h45 - 26 Fev 2026

Prefeitura de Ibaté desmente boato sobre ação da Receita Federal

Prefeitura intensifica limpeza no CDHU e retira cinco caminhões de entulho em Ibaté
Região15h20 - 25 Fev 2026

Prefeitura intensifica limpeza no CDHU e retira cinco caminhões de entulho em Ibaté

Motociclista perde a vida após sofrer acidente
Araraquara14h30 - 25 Fev 2026

Motociclista perde a vida após sofrer acidente

Homem é encontrado morto em via pública
Ibaté 09h07 - 25 Fev 2026

Homem é encontrado morto em via pública

Últimas Notícias