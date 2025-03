Idosa morre atropelada por moto

Uma idosa de 78 anos faleceu após ser atropelada por uma motocicleta na Rua 15, no bairro do Estádio, em Rio Claro (SP). O acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (17).

A Polícia Militar foi acionada e, ao chegar ao local, encontrou a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que já havia constatado o óbito da vítima, identificada como Marlene Aparecida Antonio Cutolo.

Segundo informações preliminares, a idosa atravessava a via quando foi atingida pelo motociclista, que tentou desviar, mas não conseguiu evitar a colisão. O condutor permaneceu no local e prestou esclarecimentos às autoridades.

A área foi isolada para a realização da perícia técnica. O caso foi registrado no Plantão Policial de Rio Claro como homicídio culposo e segue sob investigação para esclarecer as circunstâncias do acidente.