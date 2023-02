IBGE realiza "Plantão do Censo Demográfico" em Ibaté

Para finalizar o levantamento, marcado por atrasos, o IBGE, realiza neste sábado, 11, um plantão para quem ainda não foi recenseado na cidade de Ibaté. O serviço está disponível das 9h às 16h, na Secretaria de Promoção Social, localizada na Avenida São João nº 231, Vila Bandeirantes. As informações prestadas são confidenciais e protegidas, por isso, a entrevista é segura e rápida, de aproximadamente 5 minutos.

Em Ibaté, o levantamento está abaixo dos índices depois que alguns setores foram reabertos para que a consulta à população seja concluída de forma definitiva. Segundo os dados divulgados previamente pelo IBGE, até o dia 25 de dezembro de 2022, a cidade de Ibaté registrava uma população total de 32.068 habitantes, porém, estima-se que esse número seja bem maior do que o apresentado.

Para o prefeito José Luiz Parella, a atualização do Censo Demográfico é muito importante, pois traz informações atualizadas, fundamentais para a implementação de políticas públicas com eficácia. “É de fundamental importância que a população ibateense compareça no plantão deste sábado lá na Secretaria de Promoção Social e responda corretamente às perguntas para termos um levantamento real do número de habitantes, pois esses números serão utilizados pelos governos para fazer repasses de recursos ao nosso município”, afirmou.

O coordenador de área, Luiz Rogerio Godoy, destaca que entre os esforços para reverter o número de recusas na cidade, está a ida de dois servidores para a realização do plantão neste sábado. “Esses colaboradores vêm com o propósito de atender toda a população que ainda não respondeu o questionário em sua residência. Para responder o questionário, basta um responsável informar os dados de todos que moram casa, sem a necessidade de apresentar documentos ou que todos estejam presentes”, finalizou.

A previsão é de que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgue os resultados definitivos do Censo Demográfico 2022 referentes à população dos municípios em abril de 2023.

