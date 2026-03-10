IbatÃ© recebe visita da primeira-dama do Estado e apresenta cursos do programa Caminho da CapacitaÃ§Ã£o

(16) 99963-6036
A cidade de Ibaté recebeu nesta terça-feira (10) a visita da primeira-dama do Estado de São Paulo e presidente do Fundo Social, Cristiane Freitas. Ela esteve acompanhada dos deputados estaduais Capitão Telhada e Fabiana Bolsonaro durante agenda voltada à apresentação de ações de qualificação profissional no município.

A comitiva foi recepcionada pelo prefeito Ronaldo Venturi, pela primeira-dama de Ibaté, Márcia Perruci, além de secretários municipais, da presidente da Câmara, Viviane da ONG, e dos vereadores Jaque Motta, Ivani do Cruzado e Val Construtor.

A visita marcou a apresentação da carreta do programa Caminho da Capacitação, iniciativa do Fundo Social de São Paulo em parceria com o Governo do Estado, que leva cursos profissionalizantes gratuitos a diferentes cidades paulistas.

O evento foi realizado na Pirâmide da Mata do Alemão, onde foram apresentados os cursos que já tiveram início no município, nas áreas de panificação e açougue. As formações são voltadas à qualificação profissional e à geração de novas oportunidades de renda para os moradores.

O prefeito Ronaldo Venturi destacou a importância da parceria para o desenvolvimento de Ibaté. “É uma grande satisfação receber a primeira-dama Cristiane Freitas em Ibaté trazendo esse importante programa de qualificação. A capacitação profissional abre portas, gera oportunidades e ajuda muitas famílias a conquistarem mais dignidade e renda”, afirmou.

