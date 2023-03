Ibaté recebe ação do Detran que ensina crianças sobre segurança no trânsito

Crédito: Divulgação

Alunos das escolas Municipais Vera Trinta Pulcinelli, Alice Rossito Cervoni e Antônio Deval participaram do Projeto Teatro de Fantoches “Educando para o Trânsito de Maneira Divertida”, realizado peça Polícia Militar, através do Comando de Policiamento de Trânsito.

A proposta do teatro foi transmitir, de uma forma lúdica, através de cenários e personagens, noções sobre segurança no trânsito, tornando a criança em um pequeno agente de boas práticas.

As atividades educativas de trânsito direcionadas para crianças são realizadas em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e pretendem a aproximação da Polícia Militar da comunidade.

O Subtenente PM Edson Centamori e os Cabos da Polícia Militar Clodoaldo Soares da Silva, Marta Marques Martins, Marcelo Pereira Aragão, Jair Afonso Silva e Rodrigos Martins Souza, fazem parte do Programa Educativo de Trânsito, Clube Bem-te-vi e teatro de Fantoches do Detran.SP, apresentaram uma peça teatral que durou cerca de 50 minutos. Eles manusearam os bonecos e interagiram com as crianças, promovendo a conclusão dos ensinamentos e animando com música e dança.

A diversão e aprendizado foi garantida! Entre risos, gargalhadas e muita interação com os personagens, os educandos e alunos puderam aprender sobre o perigo do uso do celular e bebidas alcoólicas ao dirigir, a garantia de direitos de idosos e portadores de deficiências no trânsito e sobre a importância da sinalização.

O teatro, intitulado “Educando para o Trânsito de Maneira Divertida”, tem o objetivo de ensinar para as crianças e os adolescentes como se comportar de forma segura no trânsito, de uma forma lúdica, através de cenários e personagens. “O foco é passar de forma lúdica, através de cenários e personagens, noções de como se comportar de uma maneira segura no trânsito, tornando-se uma importante ferramenta de iniciação ao exercício de cidadania, conscientização e inclusão social, conscientizando nossos futuros motoristas, pedestres e passageiros que atualmente estão inseridos no processo” explicou o Subtenente.

A secretária de Educação e Cultura, Danielle Garcia Chaves, agradeceu a oportunidade que a Polícia Militar, através do Comando de Policiamento de Trânsito proporcionou aos alunos. "Agradeço a oportunidade oferecida às nossas crianças, essa experiência certamente garantiu a iniciação ao exercício da cidadania, a conscientização precoce para um trânsito seguro e a inclusão social", finalizou a secretária.

CLUBE DO BEM-TE-VI

Criado há 33 anos pela Diretoria de Educação para o Trânsito e Fiscalização do Detran-SP, o Clube do Bem-te-vi ensina às crianças noções básicas de segurança no trânsito, como as formas corretas de atravessar a rua, andar de bicicleta, uso de capacete, de cinto de segurança, de cadeirinha para transporte de crianças, além das precauções necessárias ao utilizar o celular ao caminhar pelas ruas.

Durante a ação, os policiais militares compartilham os seus conhecimentos técnicos e experiências profissionais de forma lúdica, por meio de brincadeiras que auxiliam na fixação do tema abordado, envolvendo alunos e professores. As crianças participam ativamente, apresentando suas dúvidas e curiosidades.

Os alunos também recebem cartilhas educativas com as principais orientações abordadas. Também são entregues uma Carteira de Habilitação Mirim e um Talão de Multas Mirim, para que as crianças conscientizem os adultos sobre os cuidados que devem ter consigo e com os outros cidadãos quando estiverem utilizando as vias públicas como condutores, pedestres, ciclistas ou passageiros, contribuindo para a formação de uma consciência cidadã.

