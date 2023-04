Ibaté participa de encontro de Dirigentes Municipais de Cultura

A cidade de Ibaté esteve representada no 1º Encontro da Associação de Dirigentes Municipais de Cultura (ADIMC), no Teatro Vitória Emiliano Bernardo da Silva, na cidade de Limeira-SP.

O evento recebeu mais de 400 representantes dos municípios paulistas para troca de experiência entre os gestores municipais de cultura, discutindo sobre as leis de fomento do Estado de São Paulo, vindos de 207 cidades.

O coordenador do Centro Cultural “Anna Ponciano Marques”, Joziel Gama acompanhado do secretário-adjunto de Esportes, Turismo e Lazer, Raul Seixas II, estiveram no encontro com a secretária Estadual da Cultura e Economia Criativa, Marília Marton, o coordenador geral do Ministério da Cultura, Binho Riani Perinotto, professor sênior da USP/ECA, Luiz Milanesi, e Jenipher Queiroz, Secretaria de Estado da Cultura e Economia Criativa.

Segundo Gama, o evento serviu para discutir pautas que visam à democratização da cultura nos municípios e a aproximação do interior com as esferas estaduais e federais. “Avalio de forma positiva o compromisso do Ministério e da Secretaria Estadual de Cultura, trabalhando de maneira integrada nas estratégias para a promoção cultural.

A secretária Marília Marton, reforçou a necessidade de ações de formação aos artistas, a fim de que estes estejam preparados para encaminharem propostas às leis de fomento, bem como a necessidade do município em traçar a melhor estratégia para atendê-los. “Nossa cultura é nossa base, nossa identidade”, comentou.

“Esse encontro foi muito importante nossa cidade participar, pois, nele pudemos entender sobre a lei Paulo Gustavo e também Aldir Blanc II’’, disse o secretário-adjunto Raul Seixas II.

Ao final, os presentes aprovaram uma Carta de Limeira que reafirma a cultura como fundamental para o desenvolvimento humano, bem como a importância dos órgãos gestores para fazer chegar até a ponta os serviços culturais aos cidadãos.

