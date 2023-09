Ibaté: mulher esfaqueia marido após encontrar conversas dele com outra

De acordo com a mulher, ela estava brava porque havia encontrado conversas no celular dele com uma mulher do estado de Pernambuco. Ela contou que o marido chegou em casa embriagado e começou a discutir o relacionamento.

Em determinado momento, o homem ficou bravo e foi pra cima dela para tentar agredi-la. A mulher pegou uma faca e desferiu um golpe que atingiu a parte lateral da barriga, próximo das costas.

O homem foi socorrido pela ambulância até o hospital municipal, onde foi atendido e passa bem.

A Guarda Municipal e a Polícia Militar estiveram no local para registrar a ocorrência.

Uma mulher de 33 anos esfaqueou o marido de 35 anos na noite de segunda-feira (18), na Rua Pedro Varanda, no Jardim Icaraí, em Ibaté.