Homem morre em grave acidente entre carro e caminhÃ£o na SP-255

Carro ficou destruído - Crédito: Flavio Fernandes

Um homem morreu na tarde desta terça-feira (11) em um grave acidente no km 76 da Rodovia Antônio Machado Sant’Anna (SP-255), em Araraquara. A colisão envolveu um Fiat Cronos e um caminhão de sinalização pertencente a uma empresa terceirizada que presta serviços para a concessionária responsável pela rodovia.

O acidente aconteceu no sentido Ribeirão Preto, em um trecho movimentado que liga as cidades de Araraquara e Ribeirão Preto. O impacto foi tão forte que o carro ficou completamente destruído.

Equipes do Corpo de Bombeiros, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), socorristas da concessionária e a Polícia Rodoviária foram acionadas e chegaram rapidamente ao local. Apesar dos esforços, a vítima não resistiu aos ferimentos.

Ainda não há informações exatas sobre as causas do acidente. Investigadores trabalham para esclarecer se o caminhão estava parado recolhendo cones, trafegava em baixa velocidade ou realizou alguma manobra repentina. Testemunhas serão ouvidas, e perícias técnicas serão feitas para determinar o que levou à colisão.

Devido ao acidente, uma das faixas da rodovia precisou ser interditada, provocando congestionamento e lentidão no trecho. As autoridades recomendam que os motoristas redobrem a atenção ao trafegar pelo local e, se possível, utilizem rotas alternativas até a normalização do tráfego.

