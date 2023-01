Homem morre após carro invadir restaurante em cidade da região

Carro ficou destruído com o violento impacto - Crédito: Reprodução/Grupo Rio Claro

João Júlio Ferreira Carreira Batista, 31 anos, morreu neste domingo, 1, após perder o controle da direção do veículo que dirigia e invadir um restaurante na rua 6, centro de Rio Claro.

Policiais militares que atenderam a ocorrência, disse que a vítima transitava pela rua Visconde de Inhaúma quando, por motivos ignorados, passou sobre uma placa de sinalização e colidiu com o pilar do estabelecimento. O motorista foi arremessado para fora do carro que em seguida pegou fogo. João morreu no local e o corpo foi encaminhado ao IML.

Leia Também