Homem é preso por tráfico de drogas em Ribeirão Bonito

A droga que foi apreendida pelos PMs em Ribeirão Bonito - Crédito: Divulgação

Policiais militares do Rádio Patrulhamento foram acionados por volta das 21h30 desta segunda-feira, 13, para atendimento de uma ocorrência de tráfico de drogas que estaria acontecendo próximo ao Cemitério Municipal, em Ribeirão Bonito.

Uma equipe foi ao local, no cruzamento das ruas Joana Bivanco Machado com a D, no Malvinas e apuraram que em um carro estariam duas mulheres e um homem, acusado de transportar o entorpecente.

Houve uma tentativa de fuga, com o veículo percorrendo várias ruas do bairro e na rua Araraquara, o suspeito jogou uma sacola. Em seguida, o carro colidiu se chocou com um muro.

A sacola foi recuperada e dentro havia 127 pinos pretos, dois verdes, 251 azuis, 41 porções de maconha, 4 pedras de crack e dois sacos com cocaína. No carro foi encontrado um tablete de maconha e com o suspeito mais 8 pinos e R$ 108.

O acusado foi encaminhado à CPJ, autuado em flagrante e posteriormente recolhido ao centro de triagem.

