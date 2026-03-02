Homem Ã© baleado apÃ³s se envolver em confusÃ£o em casa noturna

CrÃ©dito: MatÃ£o Urgente

Um homem de 36 anos, morador de Araraquara, foi baleado na madrugada deste domingo (1º) depois de se envolver em uma discussão em uma casa noturna situada no bairro Santa Cruz, em Matão.

De acordo com o boletim de ocorrência, o desentendimento com outro homem, ainda não identificado, teve início dentro do estabelecimento localizado na Rua João Pessoa. A confusão se estendeu para o lado de fora, onde o suspeito teria ido até o carro, pegado uma arma de fogo e efetuado disparos contra o empresário, que foi atingido no rosto.

Amigos prestaram socorro à vítima e a encaminharam ao Hospital Carlos Fernando Malzoni, onde permaneceu sob cuidados médicos. Conforme consta no registro policial, não foi possível colher seu depoimento naquele momento, pois ele passava por um procedimento cirúrgico para a retirada do projétil que ficou alojado.

Após o crime, o autor fugiu em um VW/Nivus branco, sem placas. A informação é de que ele seria morador de Guariba. A arma utilizada não foi localizada. A Polícia Militar foi acionada, compareceu ao local e preservou a área até a realização da perícia.

Além do empresário baleado, uma segunda pessoa que estava na casa noturna também ficou ferida. Ela sofreu lesões no rosto após cair durante a correria causada pelo disparo.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio, lesão corporal e disparo de arma de fogo. A Polícia Civil investiga o ocorrido e trabalha para identificar o suspeito e esclarecer a motivação do crime.

