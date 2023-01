Homem é assassinado após discussão em Itirapina

Polícia Científica - Crédito: SSP

Itirapina registrou um homicídio na manhã deste domingo (8). Um homem de 42 anos foi morto a facadas no Jardim Nova Itirapina.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada na rua Jaguaruçu, onde havia uma pessoa esfaqueada. No local os PMs encontraram Cesar Alexandre Mazarotto ferido. Ele chegou a ser socorrido pelo Samu, mas morreu a caminho do hospital em Rio Claro.

Populares disseram aos policiais o nome do autor do crime e durante patrulhamento ele acabou sendo localizado escondido na casa do cunhado, no mesmo bairro. O acusado acabou confessando a autoria do homicídio e entregou o canivete que foi utilizado para matar Cesar.

Segundo informações prestadas pelo autor, ele estava sentado no banco de uma praça quando César apareceu dizendo para ele ir embora. Posteriormente, entraram em luta corporal e rolaram no chão, momento em que o autor tirou um canivete que tinha no bolso e desferiu um golpe no pescoço da vítima. Em seguida, evadiu-se de bicicleta para a casa de seu cunhado. Ressaltou que tanto ele como a vítima ingeriram bebida alcoólica.

O autor não possui passagens policiais e demonstrou arrependimento de sua conduta.

O acusado foi autuado em flagrante pelo crime de Homicídio Simples e recolhido à carceragem local.

