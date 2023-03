Guarda Municipal apreende drogas em praça no Cruzado em Ibaté

SIGA O SCA NO

A droga apreendida pela GM - Crédito: Divulgação

Durante patrulhamento preventivo pelo Jardim Cruzado nesta quinta-feira, 30, guardas municipais de Ibaté ao se aproximarem de uma praça na rua Benedito Barreto esquina com a rua Dourado, onde funciona uma UBS, perceberam a presença de dois homens em atitude suspeita.

Com a aproximação da viatura, ambos fugiram. Na praça, que é frequentada por pessoas suspeitas, os GMs localizaram uma sacola com 15 porções de maconha, 41 pedras de crack, 69 pinos com cocaína e R$ 9,50. O material foi apreendido e na delegacia de polícia de Ibaté.

